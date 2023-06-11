عضو حزب مستقبل وطن: قانون حرية تداول المعلومات يشجع المستثمرين على دخول السوق

قال أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب حزب مستقبل وطن، على هامش جلسات الأسبوع الثالث من جلسات الحوار الوطني، إنه اليوم تم مناقشة الحوار السياسي في لجنة الحقوق والحريات قضية تداول المعلومات، وهو مهم لاعتبارات متعديدة اهمها حماية حقوق المستخدمين واحترام بيانتهم السرية.

واستكمل حديثه لـ الدستور، بأنه مهم لتحسين مناخ الاستثمار ففكرة تداول المعلومات وتوافرها يشجع المستثمرين على دخول السوق، كما أنه ينظم ويحدد السلوك والعلاقة بين المستخدمين والقطاعات لحماية بيناتهم، فهو قانون مهم لتأكيد مؤشرات الشفافية والنزاهة في ظل اقتحام الاقتصاد الرقم للعالم أجمع.

ويستأنف الحوار الوطني جلسات الأسبوع الثالث، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء.

وتبدأ اليوم الأحد الموافق 11 يونيو، جلستان حول موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وعلى التوازي منها جلستان حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.