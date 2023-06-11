الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم دمياط يتفقد كنترول تصحيح التعليم الصناعي

تعليم دمياط
تعليم دمياط

تفقد المهندس "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأحد، سير العمل بلجنتي النظام والمراقبة والإدارة للتعليم الصناعي نظام الثلاث سنوات "قطاع دمياط"، بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية وأحمد عبد الله رئيس الكنترول وفتحي محمد سعد وكيل الكنترول، وحسام الداودي رئيس لجنة الإدارة وشاهين أبو ملوة وكيل لجنة الإدارة، وذلك للاطمئنان على مدى الالتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال الكنترولات ولجنة الإدارة والتصحيح والمراجعة مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات التي أقرتها وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن، تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة سير العمل بلجنتي النظام والمراقبة والإدارة للتعليم الصناعي "قطاع دمياط" والعمل على توفير كافة الإمكانيات الممكنة لتجهيز حجرات أعمال الكنترول والتصحيح والمراجعة.

وقام "وكيل الوزارة" خلال جولته بزيارة لجنة الإدارة، وتفقد أعمال تصحيح الامتحانات والاطمئنان على الاستعدادات التي تم اتخاذها لاستقبال المصححين من المحافظات الأخرى، مؤكدا بتوفير المناخ الملائم لأداء الأعمال بسهولة ويسر وتوفير جميع الإمكانيات لهم بالاستراحات الخاصة.

كما تفقد وكيل "التعليم بدمياط" سير العمل بغرف لجنة النظام والمراقبة واطمأن على انضباطها واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأوراق الإجابة.

وفي نهاية جولته أشاد "عبد الرؤوف" بانتظام سير الأعمال داخل لجنة النظام والمراقبة ولجنة الإدارة، مؤكدًا على الجميع اتخاذ أعلى درجات الكفاءة والدقة مقدما الشكر والتقدير للجميع.

عقد المهندس "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا مع رؤساء لجان امتحان الثانوية العامة بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية، لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، المقرر انطلاقها بعد غد الإثنين 12 يونيو.

وشدد "وكيل الوزارة" خلال الاجتماع على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والمحافظة على انضباط العملية الامتحانية داخل اللجان وعدم السماح باصطحاب أجهزة الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل مقر لجان سير الامتحان سواء من الطلبة أو الملاحظين.

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