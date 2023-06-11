الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 25 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والزراعية بالمنيا

إزالة تعديات ضمن
إزالة تعديات ضمن الموجة 21 ببني مزار بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمراكز المحافظة وكافة الأجهزة المعنية بمواصلة التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ21 لإزالة التعديات، تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء ومتابعة وإشراف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، واصلت الجهود المبذولة في إزالة التعديات ضمن الموجه 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

حيث قام هاني الخولي نائب رئيس المركز والمدينة مينا يوسف رئيس الوحدة المحلية بقرية صندفا ومسئول المتغيرات المكانية وغرفة عمليات المحافظة بالوحدة وإدارة الإزالات والإشغالات بإزالة 15 حالة تعد على أملاك دولة على مساحة 1985 مترًا بقرية الفرجين و7 حالات تعدٍ على أرض زراعية على مساحة 2 قيراط و18 سهمًا.

أضاف رئيس المركز والمدينة أن أيمن يوسف رئيس حي شرق وأحمد بهلول مدير الإزالات وفني تنظيم الإدارة الهندسية تمكننا من تشميع منزل مخالف للشروع في بناء دور ثان علوي دون رخصة بشارع مستشفى طب العيون بالمحلج، إلى جانب وقف تركيب حديد جمالون دون ترخيص.

كما قام مايكل حكيم رئيس حي جنوب وياسر صلاح رئيس الوحدة المحلية بالقيس وإدارة الإزالات والإشغالات بإيقاف حالة بناء مخالف فالمهد بشارع الثورة للمرة الرابعة على التوالي وتم ردم الحالة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن التعديات ومخالفات البناء العشوائي دون ترخيص، يتم ضبطها من خلال منظومة المتغيرات المكانية وفرق الرصد الميداني، بقيادة رؤساء الأحبار والقرى ويتم التعامل معها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين

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المنيا إزالة 25 حالة تعدي أراضي أملاك الدولة والزراعية مركز بني مزار بالمنيا هاني الخولي نائب رئيس مركز بني مزار عماد حسن رئيس مركز بني مزار

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