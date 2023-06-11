بسلسلة من الأخطاء الفادحة.. كيف خسر هارى وميجان شعبيتهما فى العالم؟

سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الضوء على الأخطاء التي ارتكبها هاري وميجان دوق ودوقة ساسكس ما تسببت في انهيار شعبيتهما.



أخطاء هاري وميجان

وأضافت أن أخطاء هاري وميجان جعلت الجمهور يسئم منهم، فقد كانت البداية، عندما أطلق الزوجان على ابنتهما ليليبت ، لقب الملكة الراحلة إليزابيث الثانية منذ الطفولة، قالوا إنها كانت تحية وأنهم ناقشها مع جدة الفتاة الأمر، ومع ذلك ، تم انتقاد الاختيار باعتباره تعديًا على "التفرد العاطفي" للاسم.

وقال جيلز براندريث، صديق الأمير فيليب، إن أفراد العائلة المالكة اعتبروا الاختيار "محيرًا" و "متغطرسًا".

وأشارت الصحيفة إلى أن هاري يقول إن أسعد أيام حياته كانت في الجيش، بعد أن ادعى في مذكراته أنه قتل 25 من طالبان في أفغانستان، حيث أدان قدامى المحاربين الاعتراف، قائلين إنه عرض حياة أولئك الذين خدموا معه للخطر.

وأوضحت الصحيفة أن الأميرة ديانا أعربت عن أسفها الشديد للإعلان عن رواية انهيار زواجها، من خلال كتاب أندرو مورتون المدمر للغاية "ديانا: قصتها الحقيقية"، ومذكرات هاري، سببت نفس المستوى من الأذى تقريبًا - ولكن بينما انتقمت ديانا دون أن تأخذ بنسًا واحدًا، حصل هاري على 16.5 مليون جنيه إسترليني مقدمًا.

وأوضحت الصحيفة أن هاري وقع عقدًا بملايين الجنيهات الاسترلينية مع نيتفليكس في عام 2020 لإنتاج أفلام وثائقية وأفلام وعروض نصية وبرامج للأطفال، حيث أنشأ الزوجان سلسلة مثيرة للجدل من ست حلقات عن حياتهما وكشف أسرار العائلة المالكة لخدمة البث، فضلا عن المقابلة سيئة السمعة مع أوبرا وينفري التي تم إجراؤها بواسطة شركتها وبثتها شبكة سي بي إس.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن الخطأ الأكبر الذي ارتكبه الأمير هاري هو إلقاء اللوم باستمرار على شقيقه الأكبر الأمير ويليام، بما في ذلك الاعتداء الجسدي عليه، وأنه وراء ارتدائه زيا نازيا في حفل تنكري.

وتابعت أن الخطأ الأكبر كان بعد اعترافه في مذكراته "سبير"، بتعاطي مخدرات،حيث يتورط هاري الآن في قضية قانونية أمريكية قد تؤدي إلى الإفصاح عن أوراق الهجرة الخاصة به، حيث تسأل استمارات طلب التأشيرة عن تعاطي المخدرات في الماضي، والذي يمكن أن يكون سببًا للرفض، وإن لم يكن دائمًا.