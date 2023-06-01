بعد الكشف عن كافة الأسرار.. هاري وميجان يتوقفان عن إنتاج المسلسلات الوثائقية

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه من المقرر أن يتوقف الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل عن إنتاج أفلام وثائقية عبر منصة نيتفليكس، ونشر المذكرات والجلوس لإجراء المقابلات التي تنتقد العائلة المالكة، ويزعم مطلعون أن الزوجين لم يعد لديهما المزيد ليكشفا عنه.

توقف عمل الزوجين

وتابعت الصحيفة، أنه بعد أكثر من ثلاث سنوات من قرار دوق ودوقة ساسكس التخلي عن الحياة في العائلة المالكة والانتقال إلى حياة جديدة في كاليفورنيا، سيتراجع الزوجان خطوة إلى الوراء ، ويبقيا فقط وراء كواليس في أي إنتاج مستقبلي عبر منصة نيتفليكس.

وأضافت أن التغيير المفاجئ في قرار الزوجان، جاء بعد مقابلة مثيرة للجدل مع أوبرا وينفري في عام 2021، ومسلسل وثائقي مكون من 6 حلقات أذيع عبر منصة نيتفليكس الأمريكية بعنوان "هاري وميجان"، فضلاً عن مذكرات الأمير هاري "هاري يقول كل شئ .. سبير".

وتابعت أن الأعمال الثلاثة تضمنت هجمات عنيفة للغاية على أفراد العائلة المالكة وخصوصًا الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا باركر، وأمير وأميرة ويلز ويليام وزوجته كيت ميدلتون، بالإضافة إلى الانتقادات العامة للعائلة والنظام الملكي وموظفي القصر.

وأضافت أن الزوجين يخططان لتولي أدوار بعيدة عن أنظار الجمهور، وفقًا لما كشفت عنه بعض المصادر المقربة من هاري وميجان.

وكشفت المصادر أنهما يتعرضان للسخرية والاستهزاء في العديد من المناسبات، وخصوصًا ظهروهما الأخير في ساوث بارك، حيث كان الثنائي مادة خام لسخرية الجماهير.

وتابعت الصحيفة أن آخر حلقات السخرية من الزوجين كانت في كندا حيث أدى شاب وفتاة دورهما وهما يتوسلان بصوت عال للخصوصية بينما يلفتان الانتباه إلى نفسيهما.

وانتقد البعض مذكرات الأمير هاري سبير ، التي صدرت في وقت سابق من العام ، لأنها ليست كتابًا يستند إلى "الحقائق الموضوعية المزعومة" التي أعلن عنها، فضلاً عن ندم هاري على اتهام عائلته بالعنصرية وزعمه بأن أحد أفراد العائلة سأل عن لون بشرة أبنه بعد زواجه من ميجان.