الإعدام لشاب أنهى حياة أخته.. القصة الكاملة لواقعة الفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكرى، حكمها بالإعدام، على شاب أقدم على قتل أخته بسبب شكه في سلوكها.

وتعود الواقعة عندما عثر الأهالي على جثة شابة عشرينية مقتولة بطريقة بشعة، وتبينّ أنّ وراء ارتكاب تلك الجريمة شقيق المجني عليها، حيث استل سكيناً وذبحها ذبحاً كاملاً حتى ارتقت روحها إلى بارئها، وجلس بجوار جثتها يشاهد دماءها وهي تتصفى من جسدها، وأبلغ الأهالي الشرطة التي حضرت وألقت القبض عليه، ونقلت الجثة للمشرحة.

واختفت لفترة ولم يكونوا يعرفون شيئاً عن مكان تواجدها، وبحثوا عنها كثيراً دون جدوى حتى عادت بنفسها، وقرر الانتقام منها لشكه في سلوكها، ولهروبها والتسبب في إحراج لهم بين أقاربهم وجيرانهم.

وأضاف المتهم في اعترافاته أنّه استدرجها بحجة حل مشكلتها، والحديث معها عما يحزنها وعن سبب هروبها من المنزل، واختار التوقيت المناسب لعدم وجود زوجته في المنزل، وما إن وصلت قرر الانتقام منها بعدما استحوذ الشيطان على عقله ووسوس له بقتلها، فاستل سكيناً وذبحها ولم يترك السكين إلا بعدما تأكد من وفاتها، واقترب رأسها من الفصل عن جسدها.

وأشار المتهم إلى أنّه لم يفكر في الهروب، بل جلس بجوار جثة شقيقته بعدما ذبحها، حتى أتت الشرطة وألقت القبض عليه، وأدلى بتفاصيل ارتكابه الجريمة.