اشتعال النيران فى أتوبيس نقل عاملين شركة المهن الطبية بالإسماعيلية

تعرض أتوبيس نقل عاملين بشركة المهن الطبية للاشتعال، على الفور وجهت الجهات المختصة للتعامل اللحظي مع الحادث، والذي لم يسفر عن خسائر بالأرواح.

كان اللواء محمود عاشور مدير أمن الاسماعيلية، تلقي إخطارا من اللواء هنري إبراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة يفيد السيطرة على حريق التهم أتوبيس نقل العاملين بشركة المهن الطبية بأبوسلطان، على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي تعاملت مع الحريق، وقالت شهود عيان، إن الأتوبيس كان في مرحلة الانتظار ولم يسفر الحادث عن خسائر بشرية.