الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطلين لسرقتهم الهواتف المحمولة بمنطقة المرج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة المرج اليوم الأحد، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف بمنطقة المرج.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

كشفت تحريات ومعلومات رجال المباحث في قسم شرطة المرج، قيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف، مستقلين دراجة نارية ملك أحدهم.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم أثناء استقلالهم دراجة نارية وبحوزتهم مبلغ مالي من متحصلات وقائع السرقات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقة هواتف محمولة بذات الأسلوب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

اتخاذ الإجراءات أسلوب الخطف الأكمنة التحريات الأمنية الهواتف المحمول السرقات

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

3 انتصارات و5 تعادلات و6 هزائم.. مواجهات الأهلي مع الأندية المغربية في عقر دارها

منّة «طالبة كفرالشيخ» بعد توجيه الرئيس برعايتها حتى الجامعة: «أكبر تعويض عن أيام الشقا»

رئيس مدينة سيوة يتابع أعمال معمل المكافحة الحيوية لإنتاج طفيل التريكوجراما

تشكيل الأهلى أمام الوداد.. استبعاد مصطفى شوبير.. وعلى لطفى بديلاً لـ الشناوى

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى