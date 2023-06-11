حبس عاطلين لسرقتهم الهواتف المحمولة بمنطقة المرج

قررت نيابة المرج اليوم الأحد، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف بمنطقة المرج.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

كشفت تحريات ومعلومات رجال المباحث في قسم شرطة المرج، قيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف، مستقلين دراجة نارية ملك أحدهم.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم أثناء استقلالهم دراجة نارية وبحوزتهم مبلغ مالي من متحصلات وقائع السرقات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقة هواتف محمولة بذات الأسلوب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.