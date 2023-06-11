الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مارجريت عازر: لا بد من وجود قانون لتقسيم الدوائر الانتخابية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أثارت مارجريت عازر ممثلة حزب المحافظين بالحوار الوطني، قضية جمع بعض أعضاء البرلمان بين رئاسة تحرير الصحف وعضوية المجالس النيابية، مؤكدة أن الدستور اشترط التفرغ للعضوية، محذرة من استغلال بعض المهنيين لصفة النائب كدعاية لنفسه كأن نقول "النائب الطبيب" وهكذا.

وأشارت خلال كلمتها فى الجلسة الثانية للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، إلى الفلسفة المستهدفة من زيادة عدد أعضاء المجلسين فى زيادة كفاءة عضو مجلس النواب أو مراعاة نسبة السكان.

ولفتت ممثل المحافظين إلى أنه لا المعارضة ولا المؤيدون اعترضوا على الاستمرار فى العدد الحالي أو زيادة عدد الأعضاء، موضحة أن ذلك ليس بمشكلة كبيرة، مشددة على ضرورة وجود قانون لتقسيم الدوائر الانتخابية وما له من أثر فى تحديد التمثيل النسبي والمحافظات الحدودية وبالتالي يكون لدينا العدد المناسب.

الحقوق السياسية التمثيل النيابي الحوار الوطن الدوائر الانتخابية المحافظات الحدودية المجالس النيابية تقسيم الدوائر الانتخابية

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