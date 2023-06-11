الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 31 حالة تعد على مساحة 9 قراريط و8 أسهم و4136 م٢ بالقصاصين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، عن شن حملة مكبرة اليوم الأحد، من إزالة التعديات، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مشددًا على أهمية التنسيق بين المراكز وكافة الأجهزة التنفيذية والمختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة كافة أشكال التعدِّي عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفي إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومع بداية انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موجهًا بعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي.

وفي هذا السياق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين، اليوم الأحد، بحملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمركز والمدينة.

وقد أسفرت الحملة عن إزالة 9 حالات تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة بولاية المحافظة بمساحة 498 متر مربع عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء.

كما تم إزالة 13 حالة تعدٍّ على أراضي بولاية الري على مساحة 3638 متر مربع عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء.

هذا إلى جانب إزالة 9 حالات تعدٍّ على أراضي  بولاية الزراعة على مساحة ٩ قراريط و٨ أسهم، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء.

وعلى الفور تم إزالة كافة الحالات السابق ذكرها وذلك بحضور رئيس المركز والمدينة وقوات إنفاذ القانون وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين؛ وذلك حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.

ووجَّه "بشارة" رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

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