الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. استئناف الإعلامي أحمد رجب على الحكم الصادر بمعاقبته بالحبس والغرامة

احمد رجب
احمد رجب

تستكمل محكمة مستأنف الاقتصادية، غدًا الإثنين، جلسات الاستئناف المقدم من الإعلامي أحمد رجب على الحكم الصادر بمعاقبته بالحبس شهرا وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة ألف جنيه؛ لاتهامه بالسب والتشهير بوالدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كان المحامي أشرف فرحات وكيلا عن ماجدة إبراهيم، والدة الإعلامية شيماء جمال، تقدم بجنحة مباشرة ضد الصحفي أحمد رجب، وإبراهيم طنطاوي؛ لاتهامهما بقذف وسب وتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد موكلته، وطالب المحامي بتعويض مدني مؤقت قدره مائة ألف جنيه.

محكمة مستأنف الاقتصادية الاستئناف الاعلامى أحمد رجب الحبس السب والتشهير الإعلامية شيماء جمال

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