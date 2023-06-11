توافق شامل بالحوار الوطنى على زيادة أعضاء مجلس النواب

قال الدكتور محمد عبدالغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية، والتمثيل النيابي، إن مناقشات الحوار الوطنى توافقت على أهمية أن نكون أمام زيادة في أعضاء مجلس النواب بسبب الزيادة السكانية.

وأكد، خلال كلمته بجلسة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، أن الجميع أيضًا أبدى تحفظًا على مسألة الزيادة بشأن مجلس الشيوخ نظرًا لطبيعته الاستشارية، مشيرًا إلى أن الجميع توافق أيضًا على مسألة التفرغ النيابي وفقًا للدستور، ولكن الأمور الخاصة بالنقابات والأندية تحتاج للدراسة أيضًا، بجانب أهمية مراجعة وضع المخصصات المالية لأعضاء مجلس النواب ومواكبة مسألة التفرغ.