الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"راغب": حرية تداول المعلومات ملك للشعب

أحمد راغب مقرر لجنة
أحمد راغب مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة المساعد

قال أحمد راغب مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة المساعد، إن قانون حرية تداول المعلومات هو مفهوم واسع ويتعلق بكل جوانب الحياة، وهو حق الناس في معرفة المعلومات والبيانات من مصادرها الرسمية الطبيعية 

وأضاف خلال جلسة لمناقشة قانون حرية تداول المعلومات ضمن أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، أن الإطار القانوني والدستوري لقانون حق حرية تداول المعلومات أو الحق في المعرفة تم الإقرار بنص واضح وصريح في دستور 2012 والمعدل في 2014.

وأكد أن القانون اعترف بأن المعرفة ملك للشعب، وهذا يعني أن الدولة قررت وتعاملت مع هذه المعلومات والبيانات في مرتبة الثروة القومية مثل أي مصدر للثروات وأنها ملك للشعب"، موضحا: "الدستور أحال تنظيم حصول المعلومات وسريتها والتظلم منها وعقوبتها للقانون وهذا ماسنناقشه اليوم".

الحوار الوطنى جلسات الحوار الوطني قانون حرية تداول المعلومات ملك للشعب لجنة الحريات العامة

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