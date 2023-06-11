وزير الخارجية يجرى اتصالًا بنظيره التركى للتهنئة بتوليه المنصب

أجرى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا الجديد.

وأوضح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن شكري قدم التهنئة لوزير خارجية تركيا على تولى مهام منصبه، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه.

وأعرب شكري عن التطلع للعمل بشكل مشترك من أجل استمرار مسار تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا وعودتها إلى طبيعتها.

وتطرق الاتصال إلى ملفات التعاون الثنائي وتبادل الزيارات على مختلف المستويات، فضلاً عن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

من جانبه، وجه وزير خارجية تركيا الشكر لسامح شكري على مبادرته بالاتصال، مؤكداً أهمية المضي قدماً في الدفع بمسيرة استعادة كامل العلاقات بين البلدين، مرحباً ببداية التواصل مع نظيره للعمل نحو تعزيز التفاهم والمصالح المشتركة تحقيقاً لمصالح الشعبين المصري والتركي.