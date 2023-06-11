كيفن دى بروين يغيب عن بداية الموسم مع مانشستر سيتى

أكدت تقارير صحفية أن البلجيكي كيفن دي بروين، قد يغيب عن بداية الموسم المقبل مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، بسبب الإصابة.

وتُوج فريق مانشستر سيتي بطلًا لبطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بفوزه على إنتر الإيطالي بهدف دون مقابل، في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب إسطنبول بمدينة إسطنبول التركية.

وتم استبدال دي بروين في الشوط الأول من المباراة، بعد تعرضه للإصابة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن دي بروين أُصيب في أوتار الركبة، وبالتالي يحتاج لفترة من الراحة تصل إلى 3 أشهر.

وأوضح التقرير أن دي بروين كان مُصابًا منذ شهرين كما صرح بعد الفوز، أمس، وبالتالي سيواجه معركة لإثبات لياقته البدنية قبل بداية الموسم املقبل، خاصة وأن فريقه يعود للتدريبات في غضون 4 أسابيع، قبل جولة للنادي في اليابان وكوريا الجنوبية.

وذكرت الصحيفة أن دي بروين الذي تأكد خروجه من قائمة بلجيكا لفترة التوقف الدولي، سيخضع لاختبارات للتأكد من مدى الضرر الذي لحق به هذا الأسبوع، لكنه لا يريد المخاطرة بمزيد من الضرر إذا عاد إلى الملاعب بسرعة كبيرة.

وقال دي بروين: "أعاني منذ شهرين منذ مباراة بايرن ميونخ خارج ملعبنا، كان من الممكن أن أُفوت قدرًا لا بأس به من المباريات لكنها كانت كلها تمزقات صغيرة في أوتار الركبة، لكن لم أتمكن من الاستمرار في المباراة".

وتابع: "من الواضح أنني كان من الممكن أن أغيب عن بعض المباريات مثل أرسنال وبايرن وريال مدريد، لكن تمكنت من القيام بذلك.. كان لدي بعض الأشياء الشخصية التي حدثت مع عائلتي علاوة على ذلك وتمكنت من ذلك. شدة اللعب التي أضع بها جسدي على المحك".

وأوضح: "أعطي كل شيء لفريقي والناس في النادي يعرفون ذلك. أشعر بالفخر لأنني تمكنت من فعل ما فعلته. من المؤسف أن الأمر سارت على النحو الذي سارت به الأمور بالنسبة لي، لكننا ذهبنا بعيدًا للفوز بدوري أبطال أوروبا، لذلك لا يوجد شيء سيئ تجاه ذلك".