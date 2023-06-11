الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مراكز شباب كفر الشيخ تفتح أبوابها للجماهير لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد

مديرية الشباب والرياضة
مديرية الشباب والرياضة

تستعد مراكز شباب كفر الشيخ لاستقبال جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة الأهلي المصري والوداد المغربي في نهائي دوري أفريقيا، المباراة التي تنطلق مساء اليوم على ملعب محمد الخامس بدولة المغرب في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بفتح أبواب مراكز الشباب على مستوى الجمهورية بالمجان لمتابعة المباراة، وذلك برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مراكز الشباب بالمحافظة أجرت استعداداتها لاستقبال الجماهير لمتابعة المباراة، موجهًا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال ذلك، مشيرًا إلى حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعم كافة الفرق المصرية، وخلال لقائه الإذاعي الأخير دعا وزير الشباب والرياضة جماهير الكرة المصرية لمؤازرة وتشجيع منتخب مصر الأوليمبي في المرحلة المقبلة، خاصةً مع اقتراب مواجهة مرتقبة للفراعنة في المغرب، وبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة للأولمبياد بباريس 2024.

ويبحث الأهلي عن اللقب القاري الـ25 في مواجهة الوداد بنهائي دوري الأبطال، بعد تغلبه على الوداد في مباراة الذهاب، وتأمل الجماهير في حسم البطولة من ملعب استاد محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث يطالب المارد الأحمر بالفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي ليحصد اللقب، لأن المباراة الأولى في القاهرة اسفرت عن فوز الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد لفريق الوداد.

وفيما يتعلق بمحافظة كفر الشيخ، فقد كثفت من إجراءاتها الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الصدد، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة كافة المواطنين، خوفًا من إصابتهم بهذا الفيروس القاتل، والعمل على مواجهته بكل الطرق.

الوداد الاهلى كفر الشيخ الشباب جماهير

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

محمود فوزى: الحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة غير صحيح.. والرئيس يستكمل مدته الدستورية كاملة

بسبب نقص المخزون السمكى.. تقرير الخبراء يكشف دوافع هجوم "القرش" على السائح الروسى

أهالى القطورى بالعياط يناشدون وزير الرى بإنقاذ مصرف اللبينى من التلوث

تأجيل سحب السوبر من النادي الأهلي لـ 26 أغسطس

"إي فاينانس" توقع بروتوكول تعاون مع "EG-CERT" لتعزيز التحول الرقمي وأمن المعلومات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى