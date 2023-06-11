مراكز شباب كفر الشيخ تفتح أبوابها للجماهير لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد

تستعد مراكز شباب كفر الشيخ لاستقبال جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة الأهلي المصري والوداد المغربي في نهائي دوري أفريقيا، المباراة التي تنطلق مساء اليوم على ملعب محمد الخامس بدولة المغرب في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بفتح أبواب مراكز الشباب على مستوى الجمهورية بالمجان لمتابعة المباراة، وذلك برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مراكز الشباب بالمحافظة أجرت استعداداتها لاستقبال الجماهير لمتابعة المباراة، موجهًا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال ذلك، مشيرًا إلى حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعم كافة الفرق المصرية، وخلال لقائه الإذاعي الأخير دعا وزير الشباب والرياضة جماهير الكرة المصرية لمؤازرة وتشجيع منتخب مصر الأوليمبي في المرحلة المقبلة، خاصةً مع اقتراب مواجهة مرتقبة للفراعنة في المغرب، وبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة للأولمبياد بباريس 2024.

ويبحث الأهلي عن اللقب القاري الـ25 في مواجهة الوداد بنهائي دوري الأبطال، بعد تغلبه على الوداد في مباراة الذهاب، وتأمل الجماهير في حسم البطولة من ملعب استاد محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث يطالب المارد الأحمر بالفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي ليحصد اللقب، لأن المباراة الأولى في القاهرة اسفرت عن فوز الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد لفريق الوداد.

وفيما يتعلق بمحافظة كفر الشيخ، فقد كثفت من إجراءاتها الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الصدد، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة كافة المواطنين، خوفًا من إصابتهم بهذا الفيروس القاتل، والعمل على مواجهته بكل الطرق.