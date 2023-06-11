حزب الشعب الجمهورى يكرم أمينة قطاع شمال القاهرة بحزب العدل

شاركت نرمين ميشيل أمينة قطاع شمال القاهرة وحازم الملاح أمين التنمية المجتمعية بالمركزية بحزب العدل بجلسة حوارية عن الحوار الوطنى بحزب الشعب الجمهورى بمقر قطاع شمال القاهرة.

يأتي هذا في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية العام الماضي بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ليخلق مجالا للقوى الوطنية المختلفة لإيجاد مساحة مشتركة تكون نقطة انطلاق لمناقشة كافة القضايا النوعية علي الساحة الوطنية .

واتخذ الحوار خطوات جدية في تلك المرحلة على مدار 23 اجتماعًا وانعقاد دائم لمجلس الأمناء، نصل من خلالها لمرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني انطلاق الجلسات النقاشية، فنحن الأن نمر بمرحلة سياسية هامة وأهم خطوات هذه المرحلة منقاشة أولويات العمل الوطني في مصر.

وعلى هامش اللقاء كرم حزب الشعب الجمهورى نرمين ميشيل أمينة قطاع شمال القاهرة بحزب العدل وحازم الملاح أمين التنمية المجتمعية بالمركزية بحزب العدل من خلال دروع شكر وتقدير لهم.

وقد شارك الجلسة الحوارية ناصر رضوان أمين قطاع شمال ومحمد عبد الستار أمين قسم الساحل وأمير سمير أمين التدريب والتثقيف بالساحل وإسلام عمال أمين التنظيم بالقسم وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالقطاع وأعضاء المكتب من الجانبين.