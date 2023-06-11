الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم في "أحداث مجلس الوزراء"

محكمة
محكمة

أجلت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الأحد، محاكمة متهم في إعادة محاكمته مع آخرين غيابيا بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت بمحيط مجلس الوزراء لجلسة 9 يوليو للمرافعة.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة الجنايات و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

الدائرة الثانية ارهاب متهم أحداث العنف إضرام النيران مجلس الوزراء المستشار محمد حماد

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