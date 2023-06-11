على ملاعب الأندية.. 16 يونيو انطلاق دورى كرة القدم للصم

تنطلق بطولة دورى كرة القدم للصم، يوم 16 يونيو على مستوى الدورى الممتاز، حيث يشارك في البطولة 16 فريقا، مقسمين إلى 4 مجموعات كل مجموعة تضم 4 فرق.



تضم المجموعة الأولى فرق الداخلية بدمنهور وطلائع المستقبل بالإسماعيلية ومركز شباب فاقوس، نادى الإرادة والتحدى بكفر الشيخ، وفى المجموعة الثانية ناجى شباب المنوفية، دكرنس الرياضى ، الوليدية، مركز ناصر الزقازيق.



وفى المجموعة الثالثة مركز شباب زينهم، محافظة الفيوم، الصيد بالمحلة، بهتيم، وعلى مستوى المجموعة الرابعة المجد بالإسكندرية، مركز شباب السنبلاوين، مغاغة الرياضى، النيل لنقل البضائع.

ووفقا لنظام البطولة يتم عمل دوري للأول والثاني من كل مجموعة وذلك بعد انتهاء مباريات المجموعات.

على جانب آخر، استطاع المنتخب المصري حصد 27 ميدالية متنوعة في منافسات البطولة، بواقع 11 ميدالية ذهبية، و5 ميداليات فضية، و11 ميدالية برونزية.

وشاركت مصر بعثة مكونة من 57 فردا، منها 35 لاعبا ولاعبة في 5 ألعاب في البطولة من أصل 14 رياضة مختلفة وهم “ألعاب القوى، السباحة، تنس الطاولة، الفروسية، والكاراتيه”.

ومن المنتظر أن تصل البعثة مطار القاهرة الدولي مساء اليوم في تمام الساعة 10 مساء، حيث يتواجد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي و بعض قيادة الوزارة، بالإضافة إلى وفد من اللجنة البارالمبية المصرية.