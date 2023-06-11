انطلاق فعاليات جلسات الحوار الوطنى

انطلقت منذ قليل فعاليات جلسات الحوار الوطنى، اليوم الأحد، حيث بدأت منذ قليل جلسة مناقشة "قضية قانون حرية تداول المعلومات" ضمن أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

كما انطلقت جلسة مناقشة ملف عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين ضمن أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي.

وقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، أن يعقد الحوار الوطني يوم الثلاثاء الموافق ١٣ يونيو ٢٠٢٣م، جلستان حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائي.

وفي يوم الخميس الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢٣م، ستعقد جلستان لقضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة.