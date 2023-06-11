الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أداء متباين بمؤشرات البورصة فى مستهل تعاملات الأسبوع

البورصة
البورصة

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد بمستهل تعاملات الأسبوع وسط عمليات شراء من قِبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، قابلها عمليات بيع من قِبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 12 مليار جنيه؛ لينهي التعاملات عند مستوى 148. 1 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 9. 5 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3 مليارات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 25. 1 في المائة؛ لينهي التعاملات عند مستوى 63. 17739 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 41. 0 في المائة؛ ليبلغ مستوى 67. 3637 نقطة، فيما سجل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا ارتفاعًا هامشيًا بنحو 01. 0 في المائة؛ ليبلغ مستوى 04. 5334 نقطة.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 اداء مؤشرات البورصة المصرية البورصة المصرية الشركات المقيدة بالبورصة الصغيرة والمتوسطة المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 المؤشر الرئيسي للبورصة تباين اداء مؤشرات البورصة المصرية

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