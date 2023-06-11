الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طلاب الثانوية العامة يشيدون ببدء الامتحانات بالمواد غير المضافة: "هيكسر خوفنا"

الثانوية العامة
الثانوية العامة

يستعد طلاب الثانوية العامة لخوض ماراثون امتحانات الثانوية العامة والذي ينطلق، غدا الإثنين، للشعبتين العلمي والأدبي.

ليبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي في المواد غير المضافة للمجموع المتمثلة في (التربية الدينية - التربية الوطنية - الاقتصاد والإحصاء)، على مدار يومي الإثنين 12 يونيو والثلاثاء 13 يونيو 2023.

وأشادت شهد حسن، طالبة الثالث الثانوي، أنه للمرة الأولى يبدأ ماراثون امتحانات الثانوية العامة بالمواد غير المضافة للمجموع، قائلة: “مقترح جيد ويجعلنا نتدرب أكثر ونستعد للمواد الأساسية”.

وقالت رضوى مصطفى، طالبة الثالث الثانوي، إن جميع الطلاب والطالبات يصيبهم الخوف والرهبة الشديدة من الامتحانات، ويصفونه بالمعسكر المخيف، ولكن بدء الامتحانات بالمواد غير المضافة للمجموع تفيدنا في التعود على أجواء الامتحانات وأسئلتها والاندماج مع لجان الامتحانات.

وواصلت حنين إبراهيم، طالبة الثالث الثانوي، أن تقسيمة جدول الامتحانات للثانوية العامة جيدة خاصة أنه يبدأ من المواد غير المضافة للمجموع، وأيضا يتوسطه إجازة عيد الأضحى المبارك، وهذا يزيدها فرصة لأخذ هدنة لاستكمال امتحانات باقي المواد الدراسية.

امتحانات الثانوية العامة الإسكندرية طلاب الثانوية العامة تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة التربية والتعلبم

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

"الرئيس السيسي كرمه".. معلومات عن المستشار مجدي أبو العلا عقب إعلان وفاته

15 دقيقة.. سيطرة ودادية دون تهديد على مرمى الأهلي بنهائي دوري الأبطال

"قبل امتحان الغد".. أهمية وجبة الإفطار لطلبة الثانوية العامة قبل التوجه إلى اللجنة

كيفية ضبط تردد قناة المغربية الرياضية نايل سات 2023 الناقلة لمباراة الأهلى والوداد المغربى

قصر ثقافة الإسماعيلية يناقش فيلم "الرغبة" في أمسية فنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى