طلاب الثانوية العامة يشيدون ببدء الامتحانات بالمواد غير المضافة: "هيكسر خوفنا"

يستعد طلاب الثانوية العامة لخوض ماراثون امتحانات الثانوية العامة والذي ينطلق، غدا الإثنين، للشعبتين العلمي والأدبي.

ليبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي في المواد غير المضافة للمجموع المتمثلة في (التربية الدينية - التربية الوطنية - الاقتصاد والإحصاء)، على مدار يومي الإثنين 12 يونيو والثلاثاء 13 يونيو 2023.

وأشادت شهد حسن، طالبة الثالث الثانوي، أنه للمرة الأولى يبدأ ماراثون امتحانات الثانوية العامة بالمواد غير المضافة للمجموع، قائلة: “مقترح جيد ويجعلنا نتدرب أكثر ونستعد للمواد الأساسية”.

وقالت رضوى مصطفى، طالبة الثالث الثانوي، إن جميع الطلاب والطالبات يصيبهم الخوف والرهبة الشديدة من الامتحانات، ويصفونه بالمعسكر المخيف، ولكن بدء الامتحانات بالمواد غير المضافة للمجموع تفيدنا في التعود على أجواء الامتحانات وأسئلتها والاندماج مع لجان الامتحانات.

وواصلت حنين إبراهيم، طالبة الثالث الثانوي، أن تقسيمة جدول الامتحانات للثانوية العامة جيدة خاصة أنه يبدأ من المواد غير المضافة للمجموع، وأيضا يتوسطه إجازة عيد الأضحى المبارك، وهذا يزيدها فرصة لأخذ هدنة لاستكمال امتحانات باقي المواد الدراسية.