محافظ أسيوط: تحويل أكبر نقطتي تجميع للمخلفات الصلبة لحدائق صديقة للبيئة

قال محافظ أسيوط عصام سعد، إنه تم تحويل أكبر نقطتي تجميع للمخلفات الصلبة إلى حدائق صديقة للبيئة بمدينة القوصية، مشيرا إلى غلق نقاط تجميع المخلفات الصلبة التي تمثل بؤر تلوث بيئي بمدن وقرى المحافظة؛ ضمن الاحتفالات بيوم البيئة العالمي للعام الحالي.

وأكد المحافظ - في بيان اليوم الأحد أهمية تقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق، وتحسين البيئة المحيطة بهم، والحد من التغيرات المناخية عن طريق رفع وإزالة المخلفات والقمامة وزراعة الأشجار ورعايتها؛ لخلق رئه خضراء بأسيوط، وذلك لتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة.

ولفت إلى تقديمه جميع سبل الدعم، وتذليل العقبات؛ لاستمرار تنفيذ فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "زراعة 100 مليون شجرة"، ومبادرة "اتحضر للأخضر"، وتغيير السلوكيات، ونشر الوعي البيئي، وحث المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية؛ لضمان استدامتها تنفيذاً لرؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وفي هذا الإطار، قامت إدارة المخلفات الصلبة وإدارة شؤون البيئة بالمحافظة، بالاشتراك مع رئاسة مركز القوصية، بتنفيذ حملة نظافة وتشجير وتوعية بمدينة القوصية؛ تم خلالها رفع المخلفات الصلبة من أكبر نقطتي لتجميع المخلفات الصلبة بمدينة القوصية، أحدهما تقع بمنطقة الترعة القديمة بمساحة تقدر بحوالي 170م2، والأخرى تقع بمنطقة الزرابي بمساحة 130م2، وتم بناء سور حولها، وإضافة طبقة كبيرة من التربة الطينية، وتسويتها ثم زراعتها بأنواع مختلفة من أشجار الزينة والأشجار المثمرة الواردة ضمن المبادرة الرئاسية "زراعة 100 مليون شجرة"، وتحويل كل موقع من الموقعين من بؤرة تلوث بيئي إلى مكان صديق للبيئة.

ووعَّت الإدارة الأهالي المجاورين للموقعين بأهمية الحفاظ على النظافة، والتخلص السليم من المخلفات الصلبة، وعدم إلقائها بهذه المواقع بعد إلغائها، وتوعيتهم بأهمية زراعة الأشجار ورعايتها والحفاظ عليها؛ لما تقوم به من دور كبير في تحسين نوعية الهواء وتلطيف الجو صيفا، فضلا عن العائد الاقتصادي من ثمار وأخشاب.