«سلامة الغذاء»: تسجيل 165 منتج جديد ومتابعة لجان استلام القمح

نفذت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة التابعة لهيئة سلامة الغذاء 7 زيارات رقابية، وسجلت 165 منتج و9 شركات، كما فحصت 790 منتج جديد، وأصدرت 24 شهادة بيع حر لعدد 5 دول، وقامت غرفة العمليات بالهيئة والتابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالمرور على عدد من المحافظات لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أي عقبات تواجه لجان الاستلام.

وفقا لتقارير هيئة سلامة الغذاء شاركت الإدارة في حملات مرور ومتابعة مطاحن الدقيق بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، وسجلت الإدارة 2 مضرب أرز بينما نفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 12 مأمورية رقابية على المخازن بعدد من المحافظات، كما تم معاينة 9 مواقع جديدة لمخازن التغذية المدرسية في محافظات الجيزة، الشرقية ودمياط، تم الموافقة على 7 مواقع منها.

وتم عرض تقرير الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن الوضع الحالي لمخازن التغذية المدرسية (الجديدة والقائمة) أمام اللجنة التنسيقية العليا المسئولة عن إدارة ملف الوجبة المدرسية على مستوى الجمهورية بالمؤتمر الثاني عشر بجهاز الإمداد والتموين بوزارة الدفاع.

وأوضحت التقارير أنه فيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ11 مأمورية رقابية على المحالب في محافظات البحيرة، الشرقية، الغربية، الإسكندرية، الدقهلية، وبني سويف، مشيرة إلي أن ذلك يستهدف التأكد من تداول منتجات البان مطابقة لمعايير تداول الألبان وفقا للمواصفات المصرية.

يأتي ذلك بينما شن فريق إدارة الشكاوى حملات على 115 منشأة بمختلف المحافظات للتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة، وأجرت الإدارة العامة للمجازر 6 زيارات فحص على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء ، وأصدرت 17 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي.

وقامت إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية الأسبوع الماضي بــ 72 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص بالعديد من المحافظات، وسجل 1 فندق لدى الهيئة واستوفى 1 فندق لاشتراطات الترخيص وفقاً لقائمة الفحص ليصل عدد الفنادق المستوفاة إلى 29 فندقًا.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 29 مأمورية فحص على وحدات الطعام في عدة محافظات وسجلت 2 وحدة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء .

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 52 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وتم حصر 13 منشأة تمهيدًا لتوجيه مأموريات رقابية خلال الفترة القادمة، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 3 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1299 فرع لعدد 45 سلسة تجارية.