الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب أحمد العوضي يطالب الحكومة بتحصيل كافة المتأخرات المستحقة للدولة لدى كافة الجهات

احمد العوضي
احمد العوضي

قال النائب  أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن موازنة 2023/2024 أُعدت في ظل ظروف استثنائية صعبة وتحديات تواجه الدولة المصرية، لا سيما بعد رفع سعر الفائدة على الدولار، وبالتالي انخفاض قيمة العملة، فضلا عن زيادة فاتورة سداد الدين، وقضية الزيادة السكانية، مع ذلك فهناك العديد من الإيجابيات وفي مقدمتها زيادة الاستثمار، كذلك الأجور بواقع 60 مليار جنيه عن العام السابق.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي استعرض خلالها الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

وعدد "العوضي"، الإيجابيات التي تشهدها الموازنة الجديدة رغم التحديات، ومنها تعيين 30 ألف معلم، و30 ألف طبيب وصيدلي، فضلا عن زيادة المعاشات والأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي إلى 50% بدلا من 30%.

وطالب "العوضي" الحكومة بتحصيل كافة متأخرات مستحقة للدولة لدى كافة الجهات لا سيما والعجز، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمار وحوافز، فضلا عن الحد من الاستيراد.

أحمد العوضي التنمية الاقتصادية والاجتماعية الهيئات العامة الاقتصادية الخطة والموازنة بمجلس النواب الخطة والموازنة الدكتور فخري الفقي الزيادة السكانية الدولة المصرية

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