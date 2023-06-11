الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 5 آلاف قرص مخدر فى بولاق

قرص مخدر
قرص مخدر

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي بحوزته مواد مخدرة بقصد الاتجار بالقاهرة.

أكدت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة قيام 5 أشخاص "ثلاثة منهم يحملون جنسيات مختلفة" بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالأقراص والمواد المخدرة يتخذون من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة القسم وبحوزتهم 5250 قرصًا مخدرًا، كمية من مخدر الحشيش، 7 هواتف محمولة، سيارتان ملك اثنين منهم، مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية".

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامي والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارتين لتسهيل تحركاتهم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

وزارة الداخلية الاتجار مواد مخدرة تشكيل عصابي ضبط وحدة مباحث قسم شرطة بولاق

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