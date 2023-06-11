الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الدفاع يعود إلى الوطن عقب انتهاء زيارته الرسمية لفرنسا

الفريق أول محمد
الفريق أول محمد زكى

عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عقب انتهاء زيارته الرسمية بدولة فرنسا والتى استغرقت عدة أيام.

وكان فى استقبال القائد العام للقوات المسلحة لدى وصوله إلى مقر وزارة الدفاع الفرنسية سيباستيان لوكورنو وزير الجيوش الفرنسية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات السلام الوطنى لكلا البلدين.

وقلد وزير الجيوش الفرنسية الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وسام جوقة الشرف الفرنسى من طبقة (قائد) والذى صدق على منحه رئيس الجمهورية الفرنسية.

وعقب المراسم عقد الوزيران جلسة مباحثات تناولت مجالات التعاون العسكرى الثنائية وتبادل الرؤى تجاه عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى المزيد من التعاون المثمر لتعزيز العلاقات القوية بين القوات المسلحة لكلا البلدين وتحقيق الأهداف المشتركة وإرساء دعائم الأمن والسلام والاستقرار فى المنطقة.

وأشاد القائد العام للقوات المسلحة بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز أطر التنسيق والعمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة فى محيطنا الإقليمى والدولى.

من جانبه، أشاد وزير الجيوش الفرنسية بعمق الروابط التى تجمع البلدين الصديقين على كل الأصعدة، مشيرًا إلى أن توافق الرؤى تجاه مختلف الموضوعات جاء على نحو يلبى المصالح المشتركة ومجابهة التحديات فى المنطقة.

كما التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول تيرى بوكارد رئيس أركان الجيوش الفرنسية بمقر رئاسة الأركان الفرنسية (بيلارد)، وكذا الفريق أول فابيان ماندون المستشار العسكرى الأول برئاسة الجمهورية الفرنسية، تناول اللقاءان عددا من الموضوعات ذات الصلة بأنشطة التعاون فى المجالات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية.

وزير الدفاع وزير الدفاع والإنتاج الحربى فرنسا محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزارة الدفاع الفرنسية

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