الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 400 ألف جنيه في الدقهلية

مخدرات
مخدرات

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة المنزلة، تخصص نشاطه الإجرامى فـى الإتجار بالمواد المخدرة.

وتبين أنه بحوزتهم أسلحة نارية "بدون ترخيص" متخذين من مسكن أحدهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 20 كيلو جرام، بندقية آلية، فردين محلى، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، مبلغ مالى.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهم الإجرامي، حيث تقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ400 ألف جنية تقريباً. 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مديرية أمن الدقهلية تشكيل عصابي ضبط المواد المخدرة الاتجار قطاع الأمن العام

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