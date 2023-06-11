بدء صلاة الجنازة على جورج إسحاق فى الكاتدرائية

بدأت منذ قليل صلاة الجنازة على جثمان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق، بالكاتدرائية المرقسية في العباسية.

ويشارك في توديع جورج إسحاق عدد كبير من السياسيين والإعلاميين والفنانين منهم: الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والفنان الكبير محمود حميدة، والدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية والبرلماني السابق والإعلامي محمود سعد، ومنير فخري عبد النور، وزير السياحة الأسبق، ونقيب الصحفيين خالد البلشي.

وتوفي مساء الجمعة الماضي، السياسي البارز في الحركة الوطنية المصرية جورج إسحاق، بعد صراع مع المرض.

جنازة جورج اسحاق

جنازة جورج اسحاق

جنازة جورج اسحاق

جنازة جورج اسحاق