الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية: فعاليات وأنشطة ترفيهية للأهالي احتفالا بالعيد القومي للمحافظة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

بدأت احتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومي الـ117، ويتم ذلك بالتنسيق الدائم والمستمر بين محافظة المنوفية ومجموعة العربي.

 

أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إلى تنظيم عدد من الأنشطة الترفيهية والموسيقية من خلال سيارات وأتوبيسات مكشوفة لتوزيع هدايا على المواطنين وتهنئتهم بالعيد القومى للمحافظة وذلك بميدان عمر أفندي وميدان السادات (تقاطع شارع الأستاد مع الجلاء البحري أمام النافورة) ونهاية شارع باريس أمام مصنع الغزل في تمام الساعة الخامسة عصرا. 


وتستمر فعاليات الاحتفال يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو بميدان سعد زغلول البر الشرقي وميدان تحيا مصر كوبري مبارك وأمام نادي غزل شبين بحي غرب أمام المستشفي التعليمي  في تمام الساعة الخامسة عصرا.


وأضاف محافظ المنوفية، أنه سيتم إقامة احتفالية كبرى للأطفال بحديقة مصر بشبين الكوم يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو في تمام الساعة الخامسة عصرا، تتضمن عدد من الفقرات الترفيهية والتنافسية للأطفال وتوزيع الهدايا عليهم، وذلك بالتعاون مع  مجموعة العربي من أجل إدخال الفرحة على قلوب الأطفال وإثراء الوعى الثقافى لديهم بالعيد القومى لمحافظتهم.
 

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