أشرف رشاد يعلن الموافقة على الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد

أعلن المهندس أشرف رشاد، زعيم الاغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن موافقة الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على الموازنة الجديدة، وكذلك خطة التنمية، مؤكدا أنه سيودع مضبطة المجلس كافة التوصيات الخاصة بالموازنة العامة الجديدة.

جاء ذلك في كلمة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش تقرير اللجنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

ووجه المهندس أشرف رشاد التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: الرئيس السيسي حامل راية الإصلاح في الدولة.

وتابع: نقدر انحيازه المستمر للفئات الأكثر احتياجا، وباسم الهيئة البرلمانية نعبر عن كامل تقديرنا، ونحن عاهدناه على المساندة في تحقيق الصالح العام للوطن والمواطنين.

وأشار إلى أن الهيئة البرلمانية، أعدت عددا من التوصيات، تمثلت في اتخاذ إجراءات تحصيل الإيرادات التي أقرها المجلس في قانون ربط الحسابات الختامية، قائلا: وهذه الإيرادات الحد الأدني لما يجب تحصيله.

وشدد أشرف رشاد على أهمية سداد المستحقات الحكومية لدى بعض الشركات والبنوك والمؤسسات التي لا تلتزم بالسداد.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة فرض مزيدا من الرقابة على الصناديق الخاصة بتوريد كافة الموارد من جملة الإيرادات والمحددة بـ15% للخزانة العامة للدولة في المواعيد المقررة، ما لم تكن لوائحها تقر نسب أكبر من ذلك لتحقيق الأهداف المنشأة من أجلها.

وأكد أشرف رشاد، على أهمية تحصيل مستحقات شركات قطاع الأعمال العام لزيادة إيراداتها مقارنة بمصروفاتها لزيادة صافي الأرباح وللحد من الخسائر. كما كد أهمية إصلاح الهياكل الإدارية للشركات، بما يساهم في الحد من تكبدها خسائر، وبما لا يؤثر على موازنة الدولة.