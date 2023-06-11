عقب استحمام الأهالي بالترعة.. "صحة الدقهلية": تجريع المواطنين ضد البلهارسيا

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية تكليف إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة بوضع خطة لتجريع أهالي قرية ميت الخولي مؤمن بمركز منية النصر ضد مرض البلهارسيا، وتوعيتهم بمخاطر الاستحمام في مياه الترع.

يأتي ذلك عقب انتشار مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلالها عدد من الاهالى اثناء الاستحمام بمياه الترعة

وأوضح "مكين" أنه سيتم عقد لقاءات مع الأهالي لتوعيتهم بخطورة مرض البلهارسيا، وحثهم على عدم التصرف بهذا الشكل مرة أخرى حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد وكيل صحة الدقهلية، أن هناك خطة سيتم تنفيذها لتجريع جميع اهالى القرية و ذلك للمحافظة على صحتهم. ومنع انتشار مرض البلهارسيا.