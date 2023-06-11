سيدة وراء سرقة مجوهرات فى شقة سكنية بالسيدة زينب

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط سيدة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية في شقة سكنية في السيدة زينب.

وتبين عرضها مجموعة من المشغولات الذهبية على أحد محلات بيع المصوغات الذهبية بسعر بخس لا يتناسب مع قيمتها.

بمناقشتها عن مصدر تحصلها على المصوغات قررت بأنها تحصلت عليها من أحد الأشخاص "تم ضبطه" لبيعها مقابل مبلغ مالى ونفت علمها عن مصدر تحصله عليها.

بسؤاله عن مصدر تلك المشغولات المشار إليها اعترف بسرقتها من إحدى الشقق السكنية بأسلوب "المغافلة" وتسليمها للمذكورة للتصرف فيها بالبيع مقابل مبلغ مالى.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.