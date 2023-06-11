الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة شخصين في تصادم دراجة نارية بالقطامية

تصادم دراجة نارية
تصادم دراجة نارية

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر أطاحت بهما دراجة نارية بأحد الشوارع بمنطقة القطامية في القاهرة.

تلقى قسم شرطة القطامية بلاغا بوقوع مصادمة ومتوفى، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير شخصين اصطدمت بهما دراجة نارية لاذت بالفرار حال عبورهما الطريق بمحل البلاغ.

نتج عن ذلك إصابة المجني عليه والتى أودت بحياته، وبسؤال خال المتوفى أيد ما سبق، ولم يتهم أو يشتبه في الحادث جنائياً. 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال التعامل الفنى أمكن تحديد الدراجة النارية وقائدها وتبين أنه أحد الأشخاص، وأنه وراء إرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله الدراجة النارية المشار إليها والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه ومسائلته قانونيا، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القطامية دراجة نارية تصادم اصابة

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