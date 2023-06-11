كل ما تريد معرفته عن مواليد الجوزاء والأعمال التي يبدعون فيها

بدأ موسم الجوزاء وهو تلك العلامة الهوائية التي يحكمها عطارد، يتميزون بالذكاء والسرعة والفضول، مبدعين بالفطرة والأفكار تتدفق بسهولة.

التواصل هو قوتك الخارقة ويمكنك بيع أفكارك وآرائك بخبرة، تحصل على ما يلزم لتحقيق الفوز، تستمتع بالتعلم والاستكشاف واكتشاف الأفكار الجديدة والانفتاح والتعرف على الثقافات أو البلدان أو النظريات المختلفة، يمكنك استيعاب المعلومات الجديدة بسرعة فائقة ويمكنك مزجها ومطابقتها مع ما هو موجود بالفعل في خزان الدماغ لإنشاء أفكار مبتكرة.

بطبيعتك اجتماعي وساحر وودود أنت رائع مع الناس وتتمتع بالأدوار التي توفر فرصًا للإقناع والتأثير والتعليم والاختلاط، تحب السفر والتعليم والأعمال والأخبار والشائعات ومشاركة ما تعرفه بطرق شيقة وجذابة، ينجذب الناس إلى طريقتك.

لا يمكنك تحمل أن تكون مرهقًا أو مقيدًا بشيء واحد، أنت طالب الحرية ومفكر مستقل، لن تقوم بعمل جيد في الأماكن ذات التسلسل الهرمي للغاية، أو حيث تكون المهام روتينية ومتكررة.

الأدوار الوظيفية المثالية للجوزاء

الخيال والصحافة والعلاقات العامة والتسويق والسياسة والترجمة وكتابة السيناريو والعرض أي شيء مرتبط بالاتصالات ، بالنظر إلى حبك للكلمات هو مجال ممتاز للجوزاء.



أعمل يمكن أن يتألق فيها الجوزاء

المعلومات

أنت متعطش للأخبار الجديدة ، وتمتص المعلومات بسهولة، ويمكنك استيعاب الأفكار المعقدة بسهولة ومشاركتها ببساطة.

المشاريع الريادية

أنت مبتكر بالفطرة لذا لن تنقصك أبدًا الأفكار التي تبيعها والطاقة الاستباقية لجعلها تعمل.

الترقيات

تحب أن تكون اجتماعيًا وتستضيف أحداثًا أو تجمعات رائعة، فأنت منظم طبيعي وتراقب ما سيجعل الناس يرغبون في الحضور والمشاركة.

الجوزاء كمدير

أنت رئيس ملهم وحيوي خاصة في المهام الإبداعية أو التخيلية، قد تكافح في بعض الأحيان من أجل أن تؤخذ على محمل الجد تمامًا أو تمارس السلطة لأنك بطبيعتك اجتماعي وودود وقد تتخطى الحدود عندما يتعلق الأمر بديناميكيات المدير.