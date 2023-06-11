الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة: الأجهزة التنفيذية أنهت استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن كافة الأجهزة التنفيذية أنهت استعداداتها الخاصة بامتحانات الثانوية العامة التى ستبدأ، غدًا الإثنين، ١٢ يونيو ٢٠٢٣.

وأكد محافظ القاهرة أنه سيجري تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن انتظام الامتحانات بسهولة ويسر، مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات. 

ويؤدى امتحان الثانوية العامة بالقاهرة  ١١٣٣٤٣ طالبا وطالبة من ٣٣ إدارة تعليمية موزعين على ٣٠٣ لجنان من بينها ٥ لجان خاصة ٣ منها بمستشفى ٥٧٣٥٧ ، وواحدة بمعهد الأورام، حيث يؤدى الامتحانات ٢٥٠٤٣ طالب وطالبة بشعبة علمى علوم ، و ٢٣٣٠٠ طالب وطالبة بشعبة علمى رياضة ، و ٥٨٥٢١ طالب وطالبة بالشعبة الأدبية بإجمالى ١٠٦٨٦٤ طالب وطالبة بالإضافة إلى ٦٤٧٩ طالب وطالبة من المدارس الدولية .

كما تمت مراجعة تواجد المراوح بكافة اللجان والتأكد من عملها بكفاءة وتوافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو.

وشدد محافظ القاهرة على مديرى الإدارات التعليمية بالمرور الدورى على اللجان التى سيتم عقد الامتحان بها للتأكد من توفير كافة سبل الراحة بها، مع التأكد من اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتأكد من نظافة المحيط الخارجي للمدارس التى ستجرى بها الامتحانات، وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة مع عدم السماح قطعيًا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة تطهير مقار اللجان عقب كل امتحان، مع استمرار عمليات التطهير والتعقيم التى تتم حاليًا للمدارس التي ستقام بها لجان الامتحانات وتكرار ذلك بصفة دورية مع توفير المطهرات وأدوات غسل الأيدى بجميع دورات المياه الموجودة داخل المقار.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الامتحانات تجنبًا لحدوث تكدسات مرورية، كما تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين وكذلك تأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية، مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكافة الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة توفير مولد كهربائى بكافة مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة أى طارئ، مع نشر سيارات خدمة التدخل السريع لمواجهة أى أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان.

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