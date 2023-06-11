المنتخب الوطنى يختتم تدريباته اليوم فى القاهرة قبل السفر للمغرب غدًا

يختتم المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم تدريباته فى القاهرة قبل السفر إلى مدينة مراكش المغربية، استعدادًا لمواجهة منتخب غينيا يوم الأربعاء المقبل فى إطار لقاءات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2024 والتى تستضيفها كوت ديفوار.

ويسعى الفراعنة لحسم تذكرة التأهل لبطولة أمم إفريقيا 2024 مبكرًا، دون الانتظار لمباراة الجولة الأخيرة أمام إثيوبيا والمقرر لها فى شهر سبتمبر المقبل.

وانطلق معسكر الفراعنة أمس السبت تحت قيادة البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى، بمشاركة 18 لاعبًا، وهم محمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومصطفي محمد وأحمد سيد زيزو وعمر مرموش ومحمد أبوجبل ومحمد صبحى، مصطفى فتحى، أحمد ياسر ريان وهشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبوالفتوح، مهند لاشين، غنام محمد، محمود حمادة، محمد رضا بوبو، بالإضافة إلى ٦ لاعبين مواليد ٢٠٠٣ وهم مصطفى مخلوف وخالد عوض وأحمد نادر حواش ومحمد حمدي وإياد العسقلاني وعمر فايد، حيث غادر السداسى المعسكر قبل السفر للمغرب.

ومن المقرر أن يغادر اللاعبون الستة الذى تم استدعاؤهم مؤخرًا معسكر الفراعنة بنهاية التدريبات اليوم، على أن يتوجه إلى المغرب 18 لاعبًا فقط تمهيدًا لانضمام لاعبى الأهلى إلى المعسكر عقب الانتهاء من خوض مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى، والمقرر لها مساء اليوم فى مدينة الدار البيضاء.

ومن المقرر أن ينضم لاعبو الأهلى، محمد الشناوى ومحمد هانى وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ومروان عطية وحمدى فتحى وحسين الشحات ومحمود كهربا وأحمد عبدالقادر، صباح غدٍ، إلى معسكر الفراعنة عقب انتهائهم من خوض مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا مساء اليوم الأحد، حيث يغادر اللاعبون مدينة الدار البيضاء فى طريقهم إلى مراكش للانضمام لمعسكر الفراعنة.