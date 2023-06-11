ضبط 1.75 طن قمح تم تجميعها بدون ترخيص في المنوفية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنه تم ضبط طن و715 كيلو قمح محلي تم تجميعها بدون ترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية بناحية كفر داود السادات، وتم توريدها فورا لصوامع كفر داود، مضيفا أنه تم تحرير محضر رقم 4368 جنح مركز السادات ضد سائق السيارة حيث تم ضبطه علي طريق كفر داود السادات.

و أكد محافظ المنوفية على استمرار إحكام الرقابة على منظومة عمليات توريد محصول القمح كونه محصولاً استراتيجياً هاماً، فضلا عن المتابعة اليومية لمنظومة القمح و عدم السماح بالتوريد خارج الشون والصوامع المخصصة.

و فى ذات السياق أشار وكيل وزارة التموين إلى أنه تم شن حملات تفتيشية مكبرة اليوم الأحد بمختلف مراكز و مدن و قرى المحافظة، أسفرت عن تحرير 198 محضرا تموينيا، تنوعت ما بين 95 محضر مخالفات مخابز و 103 محاضر مخالفات أسواق، ومن أبرز المحاضر محضر جنح شبين الكوم ضد المديرة المسئولة عن مخبز بلدي لقيامها بالتصرف في كمية قدرها 3.7 شيكارة دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية بقصد ابيع في السوق السوداء.