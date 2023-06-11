الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 1.75 طن قمح تم تجميعها بدون ترخيص في المنوفية

القمح المضبوط
القمح المضبوط

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنه تم ضبط طن و715 كيلو قمح محلي تم تجميعها بدون ترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية بناحية كفر داود السادات، وتم توريدها فورا لصوامع كفر داود، مضيفا أنه تم تحرير محضر رقم 4368 جنح مركز السادات ضد سائق السيارة حيث تم ضبطه علي طريق كفر داود السادات.

و أكد محافظ المنوفية على استمرار إحكام الرقابة على منظومة عمليات توريد محصول القمح كونه محصولاً استراتيجياً هاماً، فضلا عن المتابعة اليومية لمنظومة القمح و عدم السماح بالتوريد خارج الشون والصوامع المخصصة. 

و فى ذات السياق أشار وكيل وزارة التموين إلى أنه تم شن  حملات تفتيشية مكبرة اليوم الأحد بمختلف مراكز و مدن و قرى المحافظة، أسفرت عن تحرير 198 محضرا تموينيا، تنوعت ما بين 95 محضر مخالفات مخابز و 103 محاضر مخالفات أسواق، ومن أبرز المحاضر محضر جنح شبين الكوم ضد المديرة المسئولة عن مخبز بلدي لقيامها بالتصرف في كمية قدرها 3.7 شيكارة دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية بقصد ابيع في السوق السوداء. 

الالتزام بالقوانين السوق السوداء الشون والصوامع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية السوق السودا استمرار

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

النيابة تحيل ميكانيكيًا ابتز فتاة بصور عارية فى أكتوبر للجنايات

إصابة 3 صدمهم تروسيكل في حلوان

ضبط راكب يهرب أقراص عقار الترامادول بالمطار

المشدد 6 سنوات لعامل يتاجر فى المخدرات بطوخ

التنمية المستدامة يبدأ في تسليم 400 برج حمام بالأعلاف للمرأة المعيلة بمطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية