الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس النواب يحيل عدة اتفاقيات ومشروعات قوانين إلى اللجان المختصة

مجلس النواب
مجلس النواب

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، عددا من الاتفاقيات ومشروعات القوانين إلى اللجان المختصصة لمناقشتها وإعداد تقارير بشأنها.

وأحال جبالي، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار مشروع تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، الموقع بتاريخ 25/7/2022، بمبلغ 1.850.260 يورو، إلى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة وجاءا كالتالي:

1.     مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك، وأحيل إلى لجنة الشؤون الاقتصادية.

2.     مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا الصادر بالقانون رقم 128 لسنة 1981، وأحيل إلى لجنة الدفاع والأمن القومي.

جـ. مشروع قـانون مُقدم من النائب أحمد بلال البرلسي و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء الهيئة العليا للغزل والنسيج، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال رسالة المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدَم من الحكومة باعتماد الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2023/2024، إلى اللجان المختصة.

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