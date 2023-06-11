الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

‏إحالة 3 كونوا عصابة لتهريب المهاجرين إلى إيطاليا للجنايات

ضبط متهمين
ضبط متهمين

أحالت النيابة العامة 3 متهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتكوين عصابة منظمة أُسست بغرض تهريب المهاجرين من مصر إلى إيطاليا.

وجاء في نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات أن المتهمين الثلاثة في خلال عام 2021 بدائرة قسم شرطة النزهة، هرّبوا وآخرون مجهولون بطريقة غير مشروعة بغرض الحصول على كسب مادي مهاجرين، المجنى عليهم والبالغ عددهم 12 شخصًا، من جمهورية مصر العربية إلى دولة إيطاليا وقد كانت تلك الجريمة من شأنها تعريض حياة المجني عليهم للخطر.

إحالة أشخاص عصابة المهاجرين الجنايات النيابة

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

النيابة تحيل ميكانيكيًا ابتز فتاة بصور عارية فى أكتوبر للجنايات

إصابة 3 صدمهم تروسيكل في حلوان

ضبط راكب يهرب أقراص عقار الترامادول بالمطار

المشدد 6 سنوات لعامل يتاجر فى المخدرات بطوخ

التنمية المستدامة يبدأ في تسليم 400 برج حمام بالأعلاف للمرأة المعيلة بمطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية