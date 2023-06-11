‏إحالة 3 كونوا عصابة لتهريب المهاجرين إلى إيطاليا للجنايات

أحالت النيابة العامة 3 متهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتكوين عصابة منظمة أُسست بغرض تهريب المهاجرين من مصر إلى إيطاليا.

وجاء في نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات أن المتهمين الثلاثة في خلال عام 2021 بدائرة قسم شرطة النزهة، هرّبوا وآخرون مجهولون بطريقة غير مشروعة بغرض الحصول على كسب مادي مهاجرين، المجنى عليهم والبالغ عددهم 12 شخصًا، من جمهورية مصر العربية إلى دولة إيطاليا وقد كانت تلك الجريمة من شأنها تعريض حياة المجني عليهم للخطر.