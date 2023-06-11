الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإسكان: وفد "cscec" الصينية يزُور السويس الجديدة لبحث فرص الاستثمار

جانب من الحضور
جانب من الحضور

استقبلت المهندسة أسماء مخلوف، رئيسة جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، وفدًا من شركة CSCEC الصينية القائمة بتنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مشروعات بمدينة العلمين الجديدة وعددٍ من المشاريع والإنشاءات بالمدن الجديدة، وذلك بحضور المهندس أحمد عبدالجابر، نائب رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، والمهندس باسم سمير، مدير إدارة المشروعات بالجهاز.

وأوضحت المهندسة أسماء مخلوف، أن اللقاء يأتي في إطار رغبة الشركة الصينية في بحث فرص الاستثمار الواعدة بمدينة السويس الجديدة، مؤكدةً أن مدينة السويس الجديدة تستقطب عددًا كبيرًا من المستثمرين في هذه المرحلة.

خلال اللقاء، استعرضت المهندسة أسماء مخلوف، مختلف قطاعات الاستثمار في السويس الجديدة، ومنها القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والترفيهية واللوجستية، مؤكدة أن مدينة السويس الجديدة وجهة استثمارية واعدة تتجه إليها أنظار المستثمرين في مختلف مجالات الاستثمار.

وفي السياق، تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، مصنع سكور جراس لإنتاج النجيل الصناعي بالمنطقة الصناعية الأولى بعتاقة بمدينة السويس الجديدة، وذلك للوقوف على العملية الإنتاجية في المصنع وتذليل العقبات إن وجدت.

 وفد من شركة cscec الصينية يزُور مدينة السويس

وناقشت رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، محاور الإنتاج ووضع العمالة وكيفية التصدير ودور الشركة في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن جهاز المدينة لا يدخر جهدًا في دعم الصناعة والمستثمرين، حيث تشارك شركة سكور جراس في عدد من المشاريع القومية مثل حياة كريمة والمدينة الأوليمبية، فضلًا عن التصدير إلى نحو ٣٧ دولة على مستوى العالم.

وأشادت المهندسة أسماء مخلوف، بتميز العمل داخل الشركة وجودة المنتج والحس الوطني الدافع الأكبر لتوطين الصناعة، مؤكدة أن توطين الصناعة وزيادة الإنتاج يدفع عجلة التنمية، ويوفر العملة الصعبة، ويخلق مزيدًا من فرص العمل، ويزيد الثقة في الاقتصاد المصري.

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