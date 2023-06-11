الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استمرار رفع الراية الصفراء بشواطئ العجمي وهدوء الأمواج بشرق الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

واصلت شواطئ القطاع الغربي والعجمي بالإسكندرية، رفع الراية الصفراء لتوخي الحذر عند النزول للبحر والالتزام بالمساحات الآمنة وتعليمات فرق الإنقاذ، بينما شهدت شواطئ القطاع الشرقى رفع الرايات الخضراء لاعتدال البحر وهدوء الأمواج.


وأشارت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في بيان اليوم الأحد، إلى أن شواطئ الإسكندرية ترفع  الراية الخضراء بالقطاع الشرقى، أما بالنسبة لشواطئ القطاع الغربي والعجمي فتم رفع الراية الصفراء، والتى تعني لا بد من الالتزام بالنزول فى المناطق المحددة للسباحة الآمنة.

 

نسب إشغال الشواطئ اليوم الأحد 

 

وأوضح البيان أن نسب الإشغال صباحًا فى شواطئ القطاع الشرقى والتي تمتد بداية من المندرة حتى رأس التين بلغت 25%، وفي شواطئ القطاع الغربي التي تتضمن شواطئ الدخيلة والعجمي بلغت 15%.

 

واستعدت شواطئ الإسكندرية، لاستقبال المواطنين والزائرين، لموسم صيف 2023، حيث تم التأكيد على انتشار مفتشو الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لتحقيق الانضباط على الشواطئ والتي بلغ عددها هذا العام 65 شاطئ، وتم تجهيز الشواطئ استعدادا لاستقبال الرواد.

 

أسعار الشواطئ بالإسكندرية


وأشارت مصايف الإسكندرية، إلى أن أسعار شواطئ الإسكندرية تتراوح ما بين شواطئ مجانية، وشواطئ عامة بخمسة جنيهات للفرد، شواطئ خدمة لمن يطلبها بعشرة جنيهات للفرد، شواطئ مميزة بخمسة عشر جنيه للفرد، واخيرا شواطئ سياحية سعر تذكرة الدخول خمسة وعشرون جنيه للفرد.


وسعر التذكرة شامل الدخول والحصول على كرسي وشمسية واستعمال دورة المياه وغرفة تغير الملابس.

 

وأكدت أنه فى حالة تعرض المواطنين لأى استغلال أو فرض إكرامية، أو إساءة معاملة يتم التواصل على الفور مع الإدارة على الأرقام التالية:

أرقام شكاوى القطاع الشرقي 
▪️٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠  
▪️٠١٢٨٩٢٥٢٦٦٨ 
▪️٠١١١٩٥٥٥٩٤٦
▪️ ٠١٥٠١٢٩٧٨٨٨
أرقام شكاوى القطاع الغربي والعجمي 
▪️ ٠١٢٢٥٢٦٧٢٧٦ 
▪️ ٠١٢٢٠٠٣٠١٠٣
▪️ ٠١٢٠٣٩٨٦٣٢٤ 
▪️ ٠١٢٢٢٢٦٥٠٣٤
او إرسال رسالة على صفحة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

 

شواطئ القطاع الغربي والعجمي الراية الصفراء الإسكندرية فرق الإنقاذ الادارة المركزية للسياحة والمصايف نسب الإشغال

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