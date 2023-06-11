مكتبة الإسكندرية تنظم لقاء المدن الإبداعية كمدخل نحو التنمية المستدامة الأربعاء

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع المكتبات حوارها الخامس من حوارات الإسكندرية تحت عنوان "المدن الإبداعية كمدخل نحو التنمية المستدامة"، وذلك في الساعة الواحدة ظهر يوم الأربعاء 14 يونيو، بقاعة جاد راوزنج بالمبنى الرئيسي لمكتبة الإسكندرية.

يفتتح اللقاء الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وسيتم إلقاء الضوء على المدن الإبداعية والفرص التي توفرها لتعزيز الإبداع والابتكار في مختلف المجالات مثل الفن والثقافة والتكنولوجيا والعمارة، وكيفية الاستفادة منها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كذلك سيتناول الحوار كتاب (المدن الإبداعية والنماذج المتقدمة للتنمية الحضرية القائمة على المعرفة)، والذي يقدم في أحد فصوله مدينة الإسكندرية القديمة كنموذج لأهم المدن الإبداعية في العالم القديم، وتأثيرها كمنارة للثقافة والإبداع من خلال أكاديميتها العلمية العريقة المتمثلة في مكتبة الإسكندرية القديمة.

يشارك في الجلسة النقاشية الدكتور علي جلبي؛ أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، والدكتور عادل المنشاوي؛ أستاذ العمارة وتخطيط المدن بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور عبدالهادي قشيوط؛ رئيس قسم بحوث المواد الإلكترونية بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية. ويدير الجلسة النائب المهندس إيهاب عطا الله؛ عضو مجلس الشيوخ، ومؤلف مشارك في كتاب (المدن الإبداعية والنماذج المتقدمة للتنمية الحضرية القائمة على المعرفة).

- سلسلة لقاءات حوارات الإسكندرية



يذكر أن سلسلة "حوارات الإسكندرية" دشنتها مكتبة الإسكندرية في نوفمبر الماضي بمبادرة من الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، وهو لقاء دوري يتم من خلاله حوارًا مفتوحًا مع الجمهور لمناقشة كل ما يتعلق بالشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، تأكيدًا على دور مكتبة الإسكندرية في أن تكون همزة الوصل بين مسئولي ومثقفي الدولة والجمهور، ومد جسور التعاون بين أركان الحركة الثقافية المصرية، والمشاركة في استشراف سياسات مستقبلية.