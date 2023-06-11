الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأرصاد الجوية الكندية: هطول الأمطار قد يساعد فى تنقية الهواء من دخان حرائق الغابات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أعلنت الأرصاد الجوية الكندية أن هطول الأمطار المتوقعة، اليوم الأحد، يمكن أن يساعد في تبديد سحب الدخان شرق كندا، لكنها قد لا تصل إلى حرائق الغابات المستعرة في مقاطعة كيبيك إلا بعد أيام.

وأكد خبير الأرصاد الجوية في الحكومة الاتحادية الكندية، جيرالد تشينج، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية: "أن هطول أمطار متوقعة اليوم في جنوب أونتاريو وجنوب غرب كيبيك سيساعد على الأرجح في تنقية الأجواء من الدخان".

وأضاف: "إن الأمطار ستصل على ما يبدو إلى الأجزاء الشمالية من كيبيك، حيث تشتعل أكبر الحرائق، ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، لكن من المتوقع أن يكون معدل هطول الأمطار بين 10 و20 مليمترًا فقط"، متابعًا: "ما يقلقنا هو أنه ليس هناك الكثير من الأمطار".
وكان مسئول كندي قد حذر، اليوم الأحد، من أن حرائق الغابات المستعرة غربي البلاد قد تستمر "طوال الصيف"، فيما يحاول عناصر الإطفاء السيطرة عليها مع اضطرار آلاف الكنديين إلى مغادرة منازلهم، وذلك عقب احتراق نحو 17800 ميل مربع منذ بداية العام الجاري، وهو أعلى بكثير من المعدلات السابقة مع ارتفاع درجة الحرارة بشكل أسرع نتيجة تغير المناخ.

أعلنت الأرصاد أرصاد الجوية ارتفاع درجة الحرارة الأرصاد الجوي الأمطار المتوقعة الحكومة الاتحادية الحرة الأمريكية

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

أتربة وأمطار.. "الأرصاد" تحذر من منخفض خماسينى تشهده البلاد الثلاثاء

وزارة العمل: عودة مستحقات مواطن أصيب فى عمله بالسعودية

"الصحة" تطلق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية

وزير الرى: رئاسة مصرية يابانية لـ"الحوار التفاعلى الثالث حول المياه والمناخ"

سويلم: لدينا استراتيجية للتحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية وقصب السكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية