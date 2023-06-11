الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تموين الدقهلية تحرر 62 محضرًا متنوعًا بـ5 مراكز

حملات تموينية
حملات تموينية

قال المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية السيد دايره، إنه تم تحرير 62 محضرا تموينيا متنوعا خلال الحملات التي شنتها إدارة الرقابة التموينية على المخابز والأسواق أمس في مراكز ومدن (شربين، ميت سلسيل، بلقاس، السنبلاوين، مركز المنصورة).

وأوضح المشرف العام - في بيان اليوم الأحد - أنه تم ضبط 10 أطنان من القمح تم تجميعها بدون الحصول على ترخيص من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، مشيرا إلى أنه من بين المحاضر 20 محضرا لعدم مطابقة للمواصفات، و27 محضرا لنقص وزن مابين (9 - 19 جم)، فضلا عن 3 محاضر تصرف في دقيق بقيمة 13 شيكارة.

وأكد أن المديرية لن تتهاون مع أية مخالفات تمس الأمن الغذائي للمواطنين وأنها ستظل تمارس سلطاتها الرقابية بكل شفافية ونزاهة بالرقابة على المخابز والأسواق من أجل مصلحة المواطن.

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