"سيامة 127 شماسًا بمدينة السلام".. أبرز فعاليات الكنيسة الأرثوذكسية

ترأس الأنبا مكسيموس، الأسقف العام لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين، القداس الإلهي، في كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا بحي سبيكو بمدينة السلام، وخلاله دشن عددًا من الأواني لخدمة المذبح.

وعقب صلاة الصلح صلى الأنبا مكسيموس صلوات رسامة ١٢٧ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، و٧ آخرين في رتبة أغنسطس (قارئ) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

سيامة كاهن بإيبارشية أخميم

كما ترأس الأنبا بسادة مطران أخميم وساقلتة، القداس الإلهي في كنيسة الرسولين بطرس وبولس بأخميم بمقر المطرانية.

وعقب صلاة الصلح قام نيافته بسيامة الدكتور الشماس نبيل وليم كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء بإخميم.

وشارك في صلوات القداس والسيامة عدد من الآباء كهنة إيبارشية أخميم وساقلتة ومن بعض الإيبارشيات المجاورة، إلى جانب خورس الشمامسة وأعداد كبيرة من الشعب.