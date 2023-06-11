اليوم.. 4 آلاف سائح يصلون مرسى علم على متن 21 رحلة طيران

يستعد مطار مرسى علم الدولي على مدار ساعات اليوم الأحد، لاستقبال ما يقرب من 4 آلاف سائح قادمين على متن 21 رحلة طيران دولية، وذلك ضمن 117 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من أمس السبت وحتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافدين، حيث تعمل السلطات المختصة في المطار، على تسهيل الإجراءات على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط، وحتي فنادق الإقامة.



وكشفت جدول رحلات الطيران الوافدة اليوم، لمطار مرسى علم الدولي، أنه من المقرر وصول 4 رحلات من ألمانيا و4 رحلات من بولنداورحلة من سويسرا و5 رحلات من التشيك و4 رحلات من إيطاليا، ورحلة من بلجيكا.

كما تبين من جداول الرحلات الأسبوعية، أنه من المقرر استقبال 117 رحلة تصل من 12 دولة أوربية أكثرها وصولا من ألمانيا ثم بولنداوالتشيك وإيطاليا والنمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا.

فتح الشواطي بالفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة

علي جانب آخر أعلنت محافظة البحر الأحمر عن فتح الشواطئ قبالة الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، بداية من صباح يوم الأحد 11/6 وذلك بعد مراجعة موقف الإغلاق الخاص بقرار اللواء محافظ البحر الأحمر رقم 400 لسنة 2023 بالإغلاق خلال الفترة من 9/6 إلى 11/6/2023 من منطقة الجونة وحتى خليج أبوسومة.