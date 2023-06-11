الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أتربة وأمطار.. "الأرصاد" تحذر من منخفض خماسينى تشهده البلاد الثلاثاء

منخفض خماسيني
منخفض خماسيني

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد على أغلب أنحاء الجمهورية، مؤكدة استقرار حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة، مع توقع قدوم منخفض خماسيني بدءًا من يوم الثلاثاء.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، إن الكتل الهوائية المؤثرة علينا قادمة من جنوب أوروبا وتعتبر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، بمعظم أنحاء الجمهورية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد، أن هناك استقرارًا في نشاط الرياح على مدار الـ48 ساعة المقبلة عدا جنوب سيناء، محذرة من منخفض جوي خماسيني يوم الثلاثاء المقبل في الصحراء الغربية ومحافظات شمال الصعيد، مع فرص سقوط أمطار والتي تختلف شدتها بين المحافظات.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد، أن الأربعاء المقبل ستقل حدة المنخفض الخماسيني ليعاود بعدها الطقس إلى حالة الاستقرار مرة أخرى وحتى نهاية الأسبوع الجاري.

- درجات الحرارة

وأضافت "انخفضت درجات الحرارة بشكل كبير عن نهايات الأسبوع الماضي، إذ تسجل العظمى على القاهرة بين الـ32 و33 درجة مئوية، فيما تسجل محافظات الصعيد نهارًا بين الـ39 و40 درجة مئوية".

وتابعت "الأجواء حارة في فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، ومائلة للحرارة على المحافظات الشمالية وشديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد"، لافتة إلى اعتدال الأجواء في فترات الليل يصحبها ارتفاع بنسبة الرطوبة والتي تجعلنا نشعر بدرجات حرارة أعلى من القيم الحقيقية.

منخفض خماسيني أتربة وأمطار الأرصاد طقس الثلاثاء المقبل امطار

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

أتربة وأمطار.. "الأرصاد" تحذر من منخفض خماسينى تشهده البلاد الثلاثاء

وزارة العمل: عودة مستحقات مواطن أصيب فى عمله بالسعودية

"الصحة" تطلق خدمة مجانية للتواصل السريع بإرسال كلمة "النيل" على 15335

الذرة الأوكراني بـ10800.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

حصاد الجامعات الأهلية الجديدة خلال العام الدراسي 2022/2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية