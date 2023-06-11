أتربة وأمطار.. "الأرصاد" تحذر من منخفض خماسينى تشهده البلاد الثلاثاء

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد على أغلب أنحاء الجمهورية، مؤكدة استقرار حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة، مع توقع قدوم منخفض خماسيني بدءًا من يوم الثلاثاء.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، إن الكتل الهوائية المؤثرة علينا قادمة من جنوب أوروبا وتعتبر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، بمعظم أنحاء الجمهورية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد، أن هناك استقرارًا في نشاط الرياح على مدار الـ48 ساعة المقبلة عدا جنوب سيناء، محذرة من منخفض جوي خماسيني يوم الثلاثاء المقبل في الصحراء الغربية ومحافظات شمال الصعيد، مع فرص سقوط أمطار والتي تختلف شدتها بين المحافظات.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد، أن الأربعاء المقبل ستقل حدة المنخفض الخماسيني ليعاود بعدها الطقس إلى حالة الاستقرار مرة أخرى وحتى نهاية الأسبوع الجاري.

- درجات الحرارة

وأضافت "انخفضت درجات الحرارة بشكل كبير عن نهايات الأسبوع الماضي، إذ تسجل العظمى على القاهرة بين الـ32 و33 درجة مئوية، فيما تسجل محافظات الصعيد نهارًا بين الـ39 و40 درجة مئوية".

وتابعت "الأجواء حارة في فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، ومائلة للحرارة على المحافظات الشمالية وشديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد"، لافتة إلى اعتدال الأجواء في فترات الليل يصحبها ارتفاع بنسبة الرطوبة والتي تجعلنا نشعر بدرجات حرارة أعلى من القيم الحقيقية.