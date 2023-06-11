ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة بباكستان إلى 25 قتيلا و145 مصابا

أعلنت السلطات الباكستانية ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة، التي اجتاحت مناطق شمال غرب البلاد وأدت إلى انهيار عدة منازل و25 قتيلا و145 مصابا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، أن الأمطار ضربت مناطق "بانو" و"لاكي مروات" و"كراك" بإقليم "خيبر بختونخوا" وتسببت في اقتلاع الأشجار وتدمير أبراج نقل الكهرباء.

وقد أعرب رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، يوم أمس، عن حزنه وأسفه إزاء سقوط خسائر في الأرواح جراء الأمطار والرياح كما وجه السلطات بمتابعة عمليات الإغاثة.

يشار إلى أن الأمطار الموسمية والفيضانات قد اجتاحت باكستان العام الماضي، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1700 شخص وتضرر حوالي 33 مليون شخص آخرين وتشريد ما يقرب من 8 ملايين.