أثناء محاولة التدخل الجراحى.. مصرع أحد مصابى حادث انقلاب سيارة بأكتوبر

لقي أحد مصابي حادث انقلاب سيارة بأكتوبر مصرعه أثناء محاولة إجراء عملية جراحية له بمستشفى 6 أكتوبر الجامعي نتيجة تعرضه لنزيف بالمخ.

وكان أصيب 5 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر، ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنه إصابة 5 أشخاص ونقلوا جميعا إلى المستشفى.